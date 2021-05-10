Новак Джокович: набираюсь сил, чтобы достичь пика в Париже

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих целях.
«Я выступаю на определённом количестве турниров, чтобы подготовиться к „Большому шлему“. Я не очень хорошо играл в Mонте-Карло (Монако) и Белграде (Сербия), но я надеюсь изменить это в Риме (Италия) и на втором турнире в Белграде. Я набираюсь сил, чтобы достичь пика в Париже, именно там я хочу играть лучше всего», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём "твиттере".
Джокович пропустил прошедший «Мастерс» в Мадриде, прошлогодним чемпионом которого он являлся. У серба возникли сомнения в своём графике выступлений после поражения от россиянина Аслана Карацева в полуфинале домашнего турнира ATP-250 в Белграде.
Турнир в Риме Джокович начнёт матчем второго круга против представителя США Тейлора Фритца.
- 10 мая 2021
-
21:33
-
21:17
-
20:41
-
19:25
-
19:07
-
18:23
-
17:53
-
17:27
-
17:11
-
16:59
-
16:08
-
15:48
-
14:56
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:05
-
14:01
-
13:26
-
12:50
-
12:34
-
11:31
-
10:39
-
10:18
-
09:56
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
00:32
-
00:03
- 9 мая 2021
-
23:41
-
22:47
-
22:29
-
21:51