Новак Джокович: набираюсь сил, чтобы достичь пика в Париже

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих целях.

«Я выступаю на определённом количестве турниров, чтобы подготовиться к „Большому шлему“. Я не очень хорошо играл в Mонте-Карло (Монако) и Белграде (Сербия), но я надеюсь изменить это в Риме (Италия) и на втором турнире в Белграде. Я набираюсь сил, чтобы достичь пика в Париже, именно там я хочу играть лучше всего», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём "твиттере".

Джокович пропустил прошедший «Мастерс» в Мадриде, прошлогодним чемпионом которого он являлся. У серба возникли сомнения в своём графике выступлений после поражения от россиянина Аслана Карацева в полуфинале домашнего турнира ATP-250 в Белграде.

Турнир в Риме Джокович начнёт матчем второго круга против представителя США Тейлора Фритца.

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