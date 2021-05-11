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Роддик — о карьере Федерера: возможно, он уже что-то знает и заглядывает в 2022 год

Роддик — о карьере Федерера: возможно, он уже что-то знает и заглядывает в 2022 год
Теннис / ATP 0
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Американский теннисист бывшая первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал предстоящее возвращение на корт швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер на протяжении всей карьеры не приезжал на турниры, если не был к ним готов. Он может проводить без тенниса недели и даже месяцы. Особенно в поздней части карьеры он очень прагматично составлял календарь. Сейчас он хочет сыграть перед домашней публикой в Женеве и на «Ролан Гаррос».

Возможно, он уже что-то знает и заглядывает в 2022 год. Даже если он сейчас не в форме, это говорит о том, что он хочет использовать возможность попрощаться с «Ролан Гаррос» на случай, если не поедет туда в следующем году. Мы пока этого не знаем. Но очевидно, что Федереру и его команде несвойственно делать что-либо, не чувствуя себя готовыми», — приводит слова Роддика Tennis Head.

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