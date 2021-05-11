Джокович – о тренировке с Марреем: эта встреча вернула нас в старые добрые времена

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, какие эмоции испытал во время совместной тренировки с британцем Энди Марреем.

«Я был очень рад его увидеть. Честно говоря, мы давно не виделись, поэтому было здорово сыграть с ним. Энди хорошо двигался по корту – это круто, особенно с учётом того, что на грунте его бёдрам тяжело. Ещё мы с ним поболтали.

Знаете, эта встреча как будто вернула нас в старые добрые времена, когда мы много времени проводили на корте – тренировались или играли друг с другом», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, Маррей продолжает восстановление после травмы паха и приехал в Рим (Италия), чтобы, по его словам, быстрее прийти в оптимальную форму за счёт тренировок с лучшими игроками.

Первый сеяный Джокович же стартует на «Мастерсе» сегодня, 11 мая матчем с американцем Тейлором Фритцем.

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