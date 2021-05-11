Новак Джокович: я больше не уделяю много внимания рейтингу, для меня важнее ТБШ

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что представители Next Gen улучшают свои позиции в рейтинге ATP.

«Это неизбежно. Очевидно, что грядут изменения на вершине мужского рейтинга. Произойдёт это через месяц или год – я не знаю.

Лично я больше не уделяю так много внимания раскладам в рейтинге, как своей игре на турнирах «Большого шлема». Знаете, на данном этапе карьеры они – самое важное для меня. Мне удалось достичь исторического рекорда в рейтинге, до недавнего времени это было в центре моего внимания. Теперь я буду пытаться достичь максимума на ТБШ», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Отметим, что если у Джоковича получится победить на Открытом чемпионате Франции в этом году, то он станет первым теннисистом в истории, выигравшим каждый турнир «Большого шлема» по нескольку раз. Однако такая же возможность есть у вернувшегося в тур швейцарца Роджера Федерера.

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