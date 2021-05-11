Стефанос Циципас: в нашей семье зарабатываю только я

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какая ответственность лежит на нём, помимо теннисной карьеры.
«Мои родители ездят со мной, помогают мне, делают всё, чтобы я добивался успеха. Это не всегда просто. Я никогда об этом не думал, но сейчас в нашей семье зарабатываю только я. Это ответственность. Мои братья берут с меня пример – это меня радует.
Я чувствую, что могу обеспечить семью, мои братья занимаются в академии Муратоглу, мы устроились на юге Франции. Всё это благодаря мне и моему теннису. Это очень приятно», — приводит слова 22-летнего Циципаса La Gazzetta dello Sport.
Мамой Циципаса является бывшая советская и греческая теннисистка, дочь олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Сергея Сальникова Юлия Сальникова. Тренирует Циципаса с самого детства его отец, Апостолос Циципас. У Стефаноса два брата Петрос и Павлос и сестра Елизавет.
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