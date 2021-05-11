В матче первого круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия) между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и итальянкой Камилой Джорджи произошёл неприятный инцидент с участием отца итальянки.

Во втором сете при счёте 5:3 Джорджи вела на приёме 15:0, линейный судья зафиксировал аут после её удара, однако судья на вышке решила, что следует переиграть розыгрыш, что вызвало у итальянки бурную реакцию.

Отец Камилы Джорджи запугал судью на вышке, она вызвала охрану

В спор Джорджи с судьёй постоянно вмешивался её отец Серджио, на что судья сказала ему: «Пожалуйста, я с ней разговариваю. Вы со мной не разговаривайте». Однако Серджио продолжал агрессивно встревать в разговор.

В итоге, итальянки отдала тот гейм, после чего её отец сердито смотрел в сторону судьи на вышке. Арбитр по рации обратилась к организаторам: «Если можно, пришлите кого-нибудь, потому что отец Джорджи очень злится. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь был рядом».

Судье на вышке пришлось вызвать охрану из-за давления отца Камилы Джорджи

Победу во встрече одержала Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 7:5. Матч продолжался 3 часа 59 минут, это самая длинная трёхсетовая встреча в текущем сезоне.