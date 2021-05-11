Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира в Риме из-за травмы Карена

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) в парном разряде. Хачанов получил травму правого плеча — сообщает пресс-служба турнира.

В 1/16 соревнований россиянине должны были сыграть с дуэтом Лукаш Кубот (Польша)/Франко Скугор (Хорватия).

Отметим, что вчера, 10 мая во встрече первого круга «Мастерса» с аргентинцем Федерико Дельбонисом Хачанов, взяв первый сет (6:3), в итоге, проиграл матч со счётом 6:3, 4:6, 0:6, отдав решающий сет под ноль. Для Хачанова это поражение стало четвёртым к ряду в туре.

Седьмой сеяный Рублёв стартует на турнире завтра, 12 мая матчем с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Статистика их личных встреч — 2:1 в пользу россиянина.