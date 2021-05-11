Хачанов и Рублёв снялись с парного турнира в Риме из-за травмы Карена
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) в парном разряде. Хачанов получил травму правого плеча — сообщает пресс-служба турнира.
В 1/16 соревнований россиянине должны были сыграть с дуэтом Лукаш Кубот (Польша)/Франко Скугор (Хорватия).
Отметим, что вчера, 10 мая во встрече первого круга «Мастерса» с аргентинцем Федерико Дельбонисом Хачанов, взяв первый сет (6:3), в итоге, проиграл матч со счётом 6:3, 4:6, 0:6, отдав решающий сет под ноль. Для Хачанова это поражение стало четвёртым к ряду в туре.
Седьмой сеяный Рублёв стартует на турнире завтра, 12 мая матчем с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Статистика их личных встреч — 2:1 в пользу россиянина.
Хачанов уступил на старте «Мастерса» в Риме, проиграв под ноль решающий сет
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
11:47
-
11:14
-
10:27
-
09:59
-
09:32
-
00:32
-
00:01
- 10 мая 2021
-
22:51
-
21:33
-
21:17
-
20:41
-
19:25
-
19:07
-
18:23
-
17:53
-
17:27
-
17:11
-
16:59
-
16:08
-
15:48
-
14:56
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:05
-
14:01
-
13:26
-
12:50
-
12:34
-
11:31
-
10:39
-
10:18
-
09:56
-
08:40
-
08:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам