Анастасия Павлюченкова снялась с турнира WTA-1000 в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Об этом сообщает пресс-служба WTA. На старте соревнований она должна была сыграть с 12-й сеяной испанкой Гарбиньей Мугурусой. В основной сетке её заменит лаки-лузер румынская теннисистка Патрисия-Мария Циг.

Напомним, на прошедшем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Павлюченкова дошла до полуфинальной стадии, где в двух сетах проиграла будущей чемпионке – белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 3:6. По ходу турнира россиянка обыграла американку Мэдисон Кис, чешку Каролину Плишкову (6), американку Дженнифер Брэйди (11) и чешку Каролину Мухову. Интересно, что 12-я ракетка мира Мугуруса соревнования в Мадриде пропустила.