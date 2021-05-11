Анастасия Павлюченкова снялась с турнира WTA-1000 в Риме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Об этом сообщает пресс-служба WTA. На старте соревнований она должна была сыграть с 12-й сеяной испанкой Гарбиньей Мугурусой. В основной сетке её заменит лаки-лузер румынская теннисистка Патрисия-Мария Циг.
Напомним, на прошедшем турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Павлюченкова дошла до полуфинальной стадии, где в двух сетах проиграла будущей чемпионке – белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 3:6. По ходу турнира россиянка обыграла американку Мэдисон Кис, чешку Каролину Плишкову (6), американку Дженнифер Брэйди (11) и чешку Каролину Мухову. Интересно, что 12-я ракетка мира Мугуруса соревнования в Мадриде пропустила.
Шамиль Тарпищев оценил выступление Анастасии Павлюченковой на турнире в Мадриде
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
13:32
-
13:23
-
12:19
-
11:47
-
11:14
-
10:27
-
09:59
-
09:32
-
00:32
-
00:01
- 10 мая 2021
-
22:51
-
21:33
-
21:17
-
20:41
-
19:25
-
19:07
-
18:23
-
17:53
-
17:27
-
17:11
-
16:59
-
16:08
-
15:48
-
14:56
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:05
-
14:01
-
13:26
-
12:50
-
12:34
-
11:31
-
10:39
-
10:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам