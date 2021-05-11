Энди Маррей выступит на турнире в Риме в парном разряде
Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в парном разряде в дуэте с соотечественником Лиамом Броуди. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
В 1/16 соревнований британцы сыграют с австралийским дуэтом Марк Пёрселл/Люк Сэвилл.
В текущем сезоне Энди Маррей играл на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 123-ю позицию.
Ранее в Риме 33-летний Маррей провёл совместные тренировки с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 10-й ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом.
Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем
Джокович – о тренировке с Марреем: эта встреча вернула нас в старые добрые времена
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