Энди Маррей выступит на турнире в Риме в парном разряде

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в парном разряде в дуэте с соотечественником Лиамом Броуди. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

В 1/16 соревнований британцы сыграют с австралийским дуэтом Марк Пёрселл/Люк Сэвилл.

В текущем сезоне Энди Маррей играл на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 123-ю позицию.

Ранее в Риме 33-летний Маррей провёл совместные тренировки с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 10-й ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом.

Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем