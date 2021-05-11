Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррей выступит на турнире в Риме в парном разряде

Энди Маррей выступит на турнире в Риме в парном разряде
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) в парном разряде в дуэте с соотечественником Лиамом Броуди. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

В 1/16 соревнований британцы сыграют с австралийским дуэтом Марк Пёрселл/Люк Сэвилл.

В текущем сезоне Энди Маррей играл на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 123-ю позицию.

Ранее в Риме 33-летний Маррей провёл совместные тренировки с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и 10-й ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом.

Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем
Джокович – о тренировке с Марреем: эта встреча вернула нас в старые добрые времена
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021