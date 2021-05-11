Казахстанка Шведова вырвала победу у итальянки Тревизан в Риме, проиграв первый сет под 0

Казахстанская теннисистка (бывшая россиянка) Ярослава Шведова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга она в упорной борьбе обыграла итальянку Мартину Тревизан со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 34 минуты.

Шведова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы – 6 двойных ошибок и 8 спасённых брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира Шведовой предстоит сразиться с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Напомним, 33-летняя Шведова — бывшая третья ракетка мира в парном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и 13 турниров WTA.