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Казахстанка Шведова вырвала победу у итальянки Тревизан в Риме, проиграв первый сет под 0

Казахстанка Шведова вырвала победу у итальянки Тревизан в Риме, проиграв первый сет под 0
Теннис / WTA 0

Казахстанская теннисистка (бывшая россиянка) Ярослава Шведова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга она в упорной борьбе обыграла итальянку Мартину Тревизан со счётом 0:6, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 34 минуты.

Шведова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы – 6 двойных ошибок и 8 спасённых брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге турнира Шведовой предстоит сразиться с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Напомним, 33-летняя Шведова — бывшая третья ракетка мира в парном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде и 13 турниров WTA.

Рим (ж). 1-й круг
11 мая 2021, вторник. 11:05 МСК
Мартина Тревизан
97
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 6 6
0 		7 7 7 8
         
Ярослава Шведова
665
Казахстан
Ярослава Шведова
Я. Шведова
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