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Зверев: Надаль по-прежнему фаворит «Ролан Гаррос», его нужно победить

Зверев: Надаль по-прежнему фаворит «Ролан Гаррос», его нужно победить
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос, является ли испанец Рафаэль Надаль основным фаворитом грядущего «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня.

«Он по-прежнему фаворит, ничего не изменилось. Его нужно победить. Его шансы относительно высоки. Наша задача – ему помешать. Для Новака, Доминика, меня и некоторых других игроков – это вызов», — приводит слова Зверева Bild.

Отметим, что 34-летний Надаль тринадцать раз в карьере брал титул на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде. Также испанец является действующим чемпионом турнира, в решающем матче 2020 года он в трёх сетах обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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