Надаль — о встрече со Зверевым: моя уверенность пропала после катастрофических подач

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проигранном четвертьфинальном поединке против немца Александра Зверева (4:6, 4:6) на турнире «Мастерс» в Мадриде (Испания).



«Такие поражения – грань между твоей плохой игрой и отличным уровнем от соперника. Но в моём случае это был, скорее, второй вариант.



Я держал матч под контролем вначале, хорошо сыграл в первых шести геймах, наверное, лучше Зверева. Но я совершил несколько катастрофически неудачных подач, после которых моя уверенность пошатнулась.



Я старался изо всех сил, но моя подача оставляла желать лучшего. Александр молодец, он играл в свою игру, его уровень меня не удивил. Он – отличный теннисист, необходимо ожидать от него такой теннис», — цитирует слова Надаля Tennis World USA.



Напомним, Александр Зверев стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале итальянца Маттео Берреттини в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:3.

Зверев: Надаль по-прежнему фаворит «Ролан Гаррос», его нужно победить