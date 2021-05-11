Надаль — о встрече со Зверевым: моя уверенность пропала после катастрофических подач

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проигранном четвертьфинальном поединке против немца Александра Зверева (4:6, 4:6) на турнире «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Такие поражения – грань между твоей плохой игрой и отличным уровнем от соперника. Но в моём случае это был, скорее, второй вариант.
Я держал матч под контролем вначале, хорошо сыграл в первых шести геймах, наверное, лучше Зверева. Но я совершил несколько катастрофически неудачных подач, после которых моя уверенность пошатнулась.
Я старался изо всех сил, но моя подача оставляла желать лучшего. Александр молодец, он играл в свою игру, его уровень меня не удивил. Он – отличный теннисист, необходимо ожидать от него такой теннис», — цитирует слова Надаля Tennis World USA.
Напомним, Александр Зверев стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале итальянца Маттео Берреттини в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:3.
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