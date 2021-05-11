Матч Звонарёвой и Весниной в парах на турнире в Риме перенесён на среду из-за дождя

Матч между российскими теннисистками Верой Звонарёвой и Еленой Весниной против китаянки Чжаосюань Ян

и россиянки Екатерины Александровой на женском парном турнире в Риме (Италия) перенесён на среду.



В столице Италии начался проливной дождь, из-за чего все матчи были приостановлены. Перед паузой первую партию выиграли Ян/Александрова со счётом 6:4. Во втором сете российский микст побеждал со счётом 3:2.



Также на завтра перенесён парный матч между Аллой Кудрявцевой (Россия)/Моникой Никулеску (Румыния) против Габриэлы Дабровски (Канада)/Эйжой Мухаммад (США).



Отметим, что под вопросом находится проведение матча второго круга в мужском одиночном разряде между россиянами Даниилом Медведевым и Асланом Карацевым.