Матч Звонарёвой и Весниной в парах на турнире в Риме перенесён на среду из-за дождя
Матч между российскими теннисистками Верой Звонарёвой и Еленой Весниной против китаянки Чжаосюань Ян
и россиянки Екатерины Александровой на женском парном турнире в Риме (Италия) перенесён на среду.
В столице Италии начался проливной дождь, из-за чего все матчи были приостановлены. Перед паузой первую партию выиграли Ян/Александрова со счётом 6:4. Во втором сете российский микст побеждал со счётом 3:2.
Также на завтра перенесён парный матч между Аллой Кудрявцевой (Россия)/Моникой Никулеску (Румыния) против Габриэлы Дабровски (Канада)/Эйжой Мухаммад (США).
Отметим, что под вопросом находится проведение матча второго круга в мужском одиночном разряде между россиянами Даниилом Медведевым и Асланом Карацевым.
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