Кудерметова обыграла Мертенс во втором круге турнира в Риме. Видеообзор

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В первом раунде соревнований россиянка в трёх сетах обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Бельгии Элисе Мертенс (14) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
28-я ракетка мира Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мертенс — 9 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Риме.
Во втором круге соревнований россиянка встретится с француженкой Каролин Гарсией, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп.
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