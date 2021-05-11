Матч Медведева и Карацева на турнире в Риме перенесён на среду из-за дождя

В Риме (Италия) продолжается турнир категории «Мастерс».



Встреча второго круга между двумя российскими теннисистами — Даниилом Медведевым и Асланом Карацевым была перенесена на завтра, 12 мая, сообщается в официальном расписании ATP. В Риме начались проливные дожди, из-за которых были приостановлены и перенесены матчи в различных разрядах.



Также был перенесён матч между аргентинцем Федерико Дельбонисом и бельгийцем Давидом Гоффеном.



Сообщается, что матч между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тэйлором Фрицем надеются доиграть сегодня. Счёт в данной встрече составляет 6:3, 5:5 в пользу сербского теннисиста.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

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