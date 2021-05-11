Берреттини: Роджер, Федерер и Джокович сильны, но всё меняется

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился мнением об успешных карьерах швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.



«Роджер, Рафа и Новак сильны, но они не будут играть вечно. Всё меняется. В этом году первые три турнира серии «Мастерс» выиграли другие теннисисты. И это уже звоночек», — приводит слова Берреттини журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».



В настоящее время Маттео выступает на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 11 мая, в матче первого круга он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Следующим соперником Берреттини станет австралиец Джон Миллман.

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