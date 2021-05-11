Джокович обыграл американца Фритца и вышел в третий круг турнира в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Риме (Италия).
Во втором раунде соперником Джоковича был американский теннисист Тейлор Фритц. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 38 минут. Напомним, поединок прерывался из-за дождя, прошедшего в Риме.
Джокович совершил 3 эйса, одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Фритца 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и Алехандро Давидович Фокиной (Испания).
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
- 11 мая 2021
-
22:18
-
21:22
-
21:13
-
20:48
-
20:47
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
18:38
-
18:24
-
18:03
-
17:39
-
17:25
-
16:50
-
16:22
-
16:13
-
15:55
-
15:00
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:32
-
13:23
-
12:19
-
11:47
-
11:14
-
10:27
-
09:59
-
09:32
-
00:32
-
00:01
- 10 мая 2021
-
22:51
-
21:33
-
21:17
-
20:41