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Джокович обыграл американца Фритца и вышел в третий круг турнира в Риме

Джокович обыграл американца Фритца и вышел в третий круг турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Риме (Италия).

Во втором раунде соперником Джоковича был американский теннисист Тейлор Фритц. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 38 минут. Напомним, поединок прерывался из-за дождя, прошедшего в Риме.

Джокович совершил 3 эйса, одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Фритца 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и Алехандро Давидович Фокиной (Испания).

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2021, вторник. 16:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Тейлор Фритц
31
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
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