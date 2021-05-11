Мугуруса одержала уверенную победу в первом круге турнира в Риме

12-я ракетка мира испанка Габринье Мугуруса вышла во второй круг турнира в Риме (Италия).



В стартовом поединке испанская теннисистка оказалась сильнее представительницы Румынии Патрисии-Марии Циг в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету Мугурусы 3 эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Циг не совершила подач навылет, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.



Также в следующую стадию турнира вышли: Н. Подороска (Аргентина), М. Киз (США), К. Гарсия (Франция), Б. Пера (США), Б. Крейчикова (Чехия) и А. Томлянович (Австралия).



Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп.

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