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Мугуруса одержала уверенную победу в первом круге турнира в Риме

Мугуруса одержала уверенную победу в первом круге турнира в Риме
Теннис / WTA 0

12-я ракетка мира испанка Габринье Мугуруса вышла во второй круг турнира в Риме (Италия).

В стартовом поединке испанская теннисистка оказалась сильнее представительницы Румынии Патрисии-Марии Циг в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 7 минут. На счету Мугурусы 3 эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Циг не совершила подач навылет, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

Также в следующую стадию турнира вышли: Н. Подороска (Аргентина), М. Киз (США), К. Гарсия (Франция), Б. Пера (США), Б. Крейчикова (Чехия) и А. Томлянович (Австралия).

Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп.

Рим (ж). 1-й круг
11 мая 2021, вторник. 16:25 МСК
Гарбинье Мугуруса
12
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Патрисия-Мария Циг
64
Румыния
Патрисия-Мария Циг
П. Циг
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