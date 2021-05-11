«Это с отрывом самая милая вещь, которую я видел». Видео поцелуя братьев Тимов

В официальном «инстаграме» ATP появилось интересное видео.



Камеры засняли вместе двух братьев – австрийских теннисистов Доминика и Морица Тима, находящихся на турнире «Мастерс» в Риме. На видео Доминик целует в щёку своего младшего брата.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в "инстаграме" ATP Tour.

В комментариях к посту написал российский теннисист Андрей Рублев: «Доминик, Мориц, вам это нравится, вы даже закрыли глаза».



Подписчики австрийского теннисиста не остались в стороне:



«Это с отрывом самая милая вещь, которую я видел».

«О да, этот поцелуй был слишком долгим».

«Доминик — отличный парень, мне нравится, как теннисисты общаются с аудиторией».

«Доминик, поцелуй меня тоже».



Четвёртая ракетка мира Доминик Тим начинает выступление на турнире в Риме матчем против венгра Мартона Фучовича.