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«Это с отрывом самая милая вещь, которую я видел». Видео поцелуя братьев Тимов

«Это с отрывом самая милая вещь, которую я видел». Видео поцелуя братьев Тимов
Теннис / ATP 0

В официальном «инстаграме» ATP появилось интересное видео.

Камеры засняли вместе двух братьев – австрийских теннисистов Доминика и Морица Тима, находящихся на турнире «Мастерс» в Риме. На видео Доминик целует в щёку своего младшего брата.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в "инстаграме" ATP Tour.

В комментариях к посту написал российский теннисист Андрей Рублев: «Доминик, Мориц, вам это нравится, вы даже закрыли глаза».

Подписчики австрийского теннисиста не остались в стороне:

«Это с отрывом самая милая вещь, которую я видел».
«О да, этот поцелуй был слишком долгим».
«Доминик — отличный парень, мне нравится, как теннисисты общаются с аудиторией».
«Доминик, поцелуй меня тоже».

Четвёртая ракетка мира Доминик Тим начинает выступление на турнире в Риме матчем против венгра Мартона Фучовича.

Тим: «большое трио» по-прежнему доминирует на «шлемах». Очень тяжело выиграть у них 3 сета
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