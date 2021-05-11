Джокович: очень жду следующего шага в жизни, когда смогу проводить больше времени с семьёй

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался на тему изменений в своём графике. В этом году Джокович пропускал «Мастерсы» в Майами (США) и Мадриде (Испания).

«Да, мой график изменился по сравнению с тем, каким он был на протяжении многих лет. Это действительно необычно. Но я бы не назвал это чем-то странным. С нетерпением жду следующего шага в моей карьере, жизни, когда смогу проводить больше времени с семьёй и заниматься другими делами, которые меня интересуют.



Но в то же время я принимаю участие в определённом количестве соревнований, которые позволят мне подготовиться наилучшим образом к турнирам «Большого шлема», — приводит слова Джоковича Tennis Actu.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде.

Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.