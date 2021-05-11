Медведев: мне тяжело адаптироваться под грунт. Турнир в Мадриде занёс себе в актив

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, почему ему тяжело даётся игра на грунте.



«Для меня игра на грунте даётся тяжелее, это всё исходит от адаптации тела под покрытие, увеличения травматизма. Когда я играю первый матч на грунте, то мне действительно тяжело, чувствую, что игра не даётся сразу, приходится подстраиваться как физически, так и с точки зрения техники. Мои мышцы не сразу привыкают к смене покрытия.



Но я думаю, что могу занести турнир в Мадриде себе в актив, даже несмотря на поражения от Гарина. Тот матч стал неплохим для меня.



«Ролан Гаррос» в прошлом году прошёл в странное время, а теперь он находится в череде грунтовых соревнований, что выглядит более логичным. Это хорошо», — цитирует слова Медведева Tennis World USA.



Напомним, на турнире в Мадриде второй сеяный Медведев на старте обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 6:2. В третьем же круге Даниил не справился с представителем Чили Кристьяном Гарином, счёт встречи в трёх сетах – 6:4, 6:7, 6:1 в пользу чилийца.

Матч Медведева и Карацева на турнире в Риме перенесён на среду из-за дождя