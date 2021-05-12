Мугуруса: не понимаю, почему я не должна выступать на Олимпиаде. Жду этого с нетерпением

Испанская теннисистка Габринье Мугуруса подтвердила своё участие на Олимпийских играх в Токио (Япония).



«До сих пор не понимаю, почему я не должна выступать на Олимпиаде. Буду счастлива сыграть в Токио. Я была на играх всего один раз – в Рио в 2016 году. Уверена, что организация будет на высшем уровне, с нетерпением жду этого», — приводит слова Мугурусы на пресс-конференции после матча на турнире в Риме Marca.



Напомним, испанский теннисист Рафаэль Надаль ранее заявил, что ещё не решил, поедет ли на Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса.



Также японские теннисисты Кеи Нисикори и Наоми Осака заявили о необходимости принятия пакета мер перед приездом спортсменов со всего мира на Олимпийские игры в Японию.

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