Джокович принёс извинения судье, на которого накричал во время матча

Первая ракетка мира серб Новак Джокович продолжает выступление на турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче второго круга серб обыграл американца Тейлора Фритца в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Во втором сете при счёте 5:3 в свою пользу Джокович не смог реализовать матчбол и крикнул судье на вышке: «Сколько ещё ты хочешь играть? Я задал этот вопрос уже три раза!» Серб указывал на то, что не мог закончить игру из-за усилившегося дождя.
«Сколько ещё ты хочешь играть?» Джокович разозлился на судью
Вскоре матч был приостановлен на два с половиной часа, и первая ракетка мира извинился перед судьёй за свои эмоции.
Напомним, в третьем круге соревнований Джокович сыграет с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и Алехандро Давидович Фокиной (Испания).
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года.
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