Опелка: физически Карацев — один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо видел
Американский теннисист Райлли Опелка поделился мнением о россиянине Аслане Карацеве.
«Довольно редко случается, чтобы парень вот так, совершенно неожиданно, в 27 лет выдал свой лучший год. С точки зрения физики, он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо видел. Его тело не похоже на телосложения других теннисистов. Никогда чего-либо подобного я раньше не видел», — приводит слова Опелки AP News.
С Карацевым Опелка может встретиться в третьем круге турнира серии «Мастерс», который в настоящее время проходит в Риме (Италия). Это станет возможным, если Аслан окажется сильнее соотечественника Даниила Медведева. Матч Медведева и Карацева должен был состояться вчера, 11 мая, однако был перенесён на сегодня из-за дождя в Риме.
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