Джокович — о победной игре второго круга в Риме: странный матч со странными условиями

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в матче второго круга на турнире в Риме (Италия). Джокович обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Во втором сете при счёте 5:3 в свою пользу Джокович не смог реализовать матчбол и крикнул судье на вышке: «Сколько ещё ты хочешь играть? Я задал этот вопрос уже три раза!». Серб указывал на то, что не мог закончить игру из-за усилившегося дождя.
«Это был очень странный матч со странными условиями. Очевидно, что играть под дождём без остановки в течение почти двух полных сетов сложно как для меня, так и для соперника. Думал, что у меня есть преимущество, потому что условия игры были медленнее, что позволяло мне возвращать его мощные подачи.
Я держал встречу под своим контролем большую часть двух сетов, а затем подал на матч, очень небрежный гейм. Он играл хорошо, сделал отличный обводящий, чтобы отыграться. Очевидно, что в конце я был напряжён, но думаю, что остановить матч — это был правильный выбор. Вообще я мало играл, поэтому не чувствую физического истощения или усталости», — приводит слова серба ATP.
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