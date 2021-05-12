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Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме

Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла представительницу США Аманду Анисимову.

Для победы Свитолиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Элины. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Свитолина выполнила 2 эйса, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Анисимова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 7 брейк-пойнтов.

В матче третьего круга турнира Свитолина сыграет с победительницей встречи между Гарбинье Мугурусой из Испании и Бернардой Пера (США).

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 11:10 МСК
Аманда Анисимова
39
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Пресс-служба ATP опубликовала совместные фото Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса из Рима
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