Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла представительницу США Аманду Анисимову.



Для победы Свитолиной потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Элины. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.



Свитолина выполнила 2 эйса, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Анисимова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 6 из 7 брейк-пойнтов.



В матче третьего круга турнира Свитолина сыграет с победительницей встречи между Гарбинье Мугурусой из Испании и Бернардой Пера (США).



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Пресс-служба ATP опубликовала совместные фото Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса из Рима