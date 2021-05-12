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Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Барти

Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Барти
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию.

Для победы россиянке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Кудерметовой. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Кудерметова выполнила 7 эйсов, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Гарсия 3 раза подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований Вероника поспорит с представительницей Австралии первой ракеткой мира Эшли Барти.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 13:10 МСК
Каролин Гарсия
56
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
28
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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