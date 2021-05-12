Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Барти

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию.



Для победы россиянке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Кудерметовой. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.



Кудерметова выполнила 7 эйсов, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Гарсия 3 раза подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал соревнований Вероника поспорит с представительницей Австралии первой ракеткой мира Эшли Барти.



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Кудерметова обыграла Мертенс во втором круге турнира в Риме. Видеообзор