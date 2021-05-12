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Звонарёва после победы над Квитовой вернётся в топ-100

Звонарёва после победы над Квитовой вернётся в топ-100
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Петру Квитову. Благодаря этой победе Звонарёва вернулась в топ-100.

Для победы россиянке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу Кудерметовой. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Звонарёва выполнила один эйс, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Квитова три раза не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований Вероника поспорит представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 12:35 МСК
Вера Звонарёва
113
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Петра Квитова
10
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Матч Звонарёвой и Весниной в парах на турнире в Риме перенесён на среду из-за дождя
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