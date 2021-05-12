Екатерина Александрова без борьбы вышла в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). Её соперница по матчу второго раунда — американка Дженнифер Брэйди, посеянная под 13-м номером, — снялась с соревнований из-за травмы ноги.
За выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом $ 1 835 490 Александрова поспорит с ещё одной представительницей США Джессикой Пегулой, которая победила японку Наоми Осаку (2) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
Действующей чемпионкой турнира в Риме является румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.
Россиянка Александрова обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Риме
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
15:51
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
14:42
-
14:31
-
12:52
-
12:29
-
10:38
-
10:06
-
09:40
-
00:56
-
00:41
-
00:21
-
00:04
- 11 мая 2021
-
23:48
-
23:30
-
23:19
-
22:58
-
22:49
-
22:18
-
21:22
-
21:13
-
20:48
-
20:47
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
18:38
-
18:24
-
18:03
-
17:39
-
17:25
-
16:50
-
16:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам