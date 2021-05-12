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Екатерина Александрова без борьбы вышла в третий круг турнира в Риме

Екатерина Александрова без борьбы вышла в третий круг турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Риме (Италия). Её соперница по матчу второго раунда — американка Дженнифер Брэйди, посеянная под 13-м номером, — снялась с соревнований из-за травмы ноги.

За выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом $ 1 835 490 Александрова поспорит с ещё одной представительницей США Джессикой Пегулой, которая победила японку Наоми Осаку (2) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Действующей чемпионкой турнира в Риме является румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.

Россиянка Александрова обыграла украинку Костюк и вышла во второй круг турнира в Риме
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