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Арина Соболенко выиграла седьмой матч подряд

Арина Соболенко выиграла седьмой матч подряд
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Риме (Италия) под седьмым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Арина, являющаяся четвёртой ракеткой мира, 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Соррибес-Тормо, занимающей 51-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с американкой Кори Гауфф. Арина выиграла семь матчей подряд.

Действующей чемпионкой турнира в Риме является румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 14:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
51
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
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