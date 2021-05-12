Арина Соболенко выиграла седьмой матч подряд

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Риме (Италия) под седьмым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Арина, являющаяся четвёртой ракеткой мира, 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Соррибес-Тормо, занимающей 51-ю строчку в рейтинге WTA, ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с американкой Кори Гауфф. Арина выиграла семь матчей подряд.
Действующей чемпионкой турнира в Риме является румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.
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