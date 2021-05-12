Аслан Карацев 17 мая станет третьей ракеткой России
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), обыграв соотечественника Даниила Медведева (3) со счётом 6:2, 6:4. Благодаря этому результату Карацев 17 мая обойдёт в рейтинге ATP Карена Хачанова и станет третьей ракеткой России. В лайв-рейтинге Аслан поднялся на 25-ю строчку, Хачанов идёт 26-м.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Аслан поспорит с представителем США Райлли Опелкой.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.
Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева
Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.
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