Аслан Карацев 17 мая станет третьей ракеткой России

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), обыграв соотечественника Даниила Медведева (3) со счётом 6:2, 6:4. Благодаря этому результату Карацев 17 мая обойдёт в рейтинге ATP Карена Хачанова и станет третьей ракеткой России. В лайв-рейтинге Аслан поднялся на 25-ю строчку, Хачанов идёт 26-м.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Аслан поспорит с представителем США Райлли Опелкой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.