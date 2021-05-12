Тарпищев — о проигрыше Медведева Карацеву: Медведев не в порядке, и это видно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева над Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира в Риме (Италия) со счётом 6:2, 6:4.
«Медведев не в порядке, и это видно. У него нет физических кондиций, и играет он далековато. Может за счёт пандемии, но Даня не находится в присущей ему форме. Надеюсь, Медведев будет потихоньку набирать. Главное, чтобы он набрал форму к «Ролан Гарросу».
А Аслан в полном порядке, у него отличный как эмоциональный фон, так и психологический. Это лучший результат Карацева на грунте. С точки зрения техники он также уверенно выглядит. При таком фоне Аслану удастся сохранить такую форму к «Ролан Гарросу». У него нет такой выбивающей нагрузки и нет стресса, который позволил бы нервной системе перегружаться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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