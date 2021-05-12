Аслан Карацев одержал пятую победу над игроком из топ-10

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), обыграв вторую ракетку мира, соотечественника Даниила Медведева со счётом в двух сетах 6:2, 6:4. В 2021 году это уже пятая победа Аслана над игроком из топ-10 рейтинга ATP.

Ранее Карацев выигрывал у первой ракетки мира Новака Джоковича, россиянина Андрея Рублёва (8) и дважды у аргентинца Диего Шварцмана (9).

Карацев в третий раз подряд победил Медведева, но теперь это впервые произошло в основной сетке турнира ATP. За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Аслан поспорит с представителем США Райлли Опелкой.



Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале соревнований в 2020 году уроженец Белграда обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом в двух сетах 7:5, 6:3.

Аслан Карацев 17 мая станет третьей ракеткой России