Матч второго круга турнира в Риме стал для Серены Уильямс 1000-м в карьере

Организация WTA поздравила американскую теннисистку Серену Уильмс с выдающимся достижением: Серена сегодня, 12 мая, проводит 1000-й матч в профессиональный карьере — на турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия) американка играет с представительницей Аргентины Надией Подороской во втором круге соревнований. Их встреча продолжается в настоящее время. К моменту написания этой новости счёт в матче 7:6 (8:6) в пользу аргентинки.
«А голод всё ещё есть. Поздравляем Серену с выдающимся достижением», — говорится в сообщении WTA в «Инстаграме» организации.
Фото можно посмотреть на официальной странице WTA в "Инстаграме".
За всё время участие в туре Серена праздновала успех 851 раз и потерпела 148 поражений.
Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, бывшая первая ракетка мира. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».
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