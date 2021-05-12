Серена Уильямс проиграла 44-й ракетке мира в свой 1000-й матч в карьере

Американская теннисистка Серена Уильмся не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований, который стал для Серены 1000-м в карьере, её обыграла аргентинка Надия Подороска. Их встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:5.
Продолжительность поединка составила 1 час и 59 минут. Серена 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. Подорска, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 4 шанса из 6 взять подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира аргентинка поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая обыграла французскую теннисистку Кристину Младенович.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).
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