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Серена Уильямс проиграла 44-й ракетке мира в свой 1000-й матч в карьере

Серена Уильямс проиграла 44-й ракетке мира в свой 1000-й матч в карьере
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильмся не смогла пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований, который стал для Серены 1000-м в карьере, её обыграла аргентинка Надия Подороска. Их встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час и 59 минут. Серена 8 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. Подорска, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, 3 раза ошиблась на подаче и использовала 4 шанса из 6 взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира аргентинка поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая обыграла французскую теннисистку Кристину Младенович.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 16:05 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5  
7 8 		7  
         
Надия Подороска
44
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Матч второго круга турнира в Риме стал для Серены Уильямс 1000-м в карьере
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