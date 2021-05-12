Серена Уильямс потерпела второе поражение в карьере в юбилейных матчах
Американская теннисистка Серена Уильямс сегодня, 12 мая, потерпела поражение во втором круге турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия), где она встречалась с аргентинкой Надией Подороской. Это поражение стало для Серены 1000-м в карьере и всего лишь вторым в юбилейных поединках. Ранее американка проигрывала представительнице Австралии Саманте Стосур в своей 600-й встрече. Тот поединок проходил в рамках Открытого чемпионата США, который в итоге стал триумфальным для Стосур.
Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед в турнирах «Большого шлема».
Серена Уильямс проиграла 44-й ракетке мира в свой 1000-й матч в карьере
Серена отметила юбилей поражением. На турнире в Риме американка проиграла в 1-м же матче
Уильямс не выступала с Australian Open, и 1000-й матч в её карьере стал разочарованием для 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
19:32
-
18:18
-
18:05
-
17:38
-
17:15
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:05
-
15:51
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
14:42
-
14:31
-
12:52
-
12:29
-
10:38
-
10:06
-
09:40
-
00:56
-
00:41
-
00:21
-
00:04
- 11 мая 2021
-
23:48
-
23:30
-
23:19
-
22:58
-
22:49
-
22:18
-
21:22
-
21:13
-
20:48
-
20:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам