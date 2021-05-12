Веснина и Звонарёва вышли во второй круг турнира в Риме в парном разряде
Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарёва вышли во второй круг турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В стартовом матче соревнований они обыграли россиянку Екатерину Александрову и представительницу Китая Ян Чжаосюань. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 10:3.
Поединок продолжался 1 час 17 минут. Веснина и Звонарёва выполнили 2 эйса, 3 раза ошибались на подаче и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. Александрова и Чжаосюань 2 раза подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 3 шанса из 9 взять подачу соперниц.
Следующими соперницами российских теннисисток станут американка Николь Меличар и представительница Нидерландов Деми Схюрс.
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