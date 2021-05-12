Халеп, снявшаяся в ходе матча второго круга на турнире в Риме, рассказала о своей травме

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая сегодня, 12 мая, снялась в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Риме, рассказала о своём состоянии.

«К сожалению, УЗИ выявило у меня надрыв левой голени. Завтра мне предстоит пройти МРТ, чтобы более подробно понять характер травмы, но на данный момент мы не может говорить с уверенностью о сроках восстановления. Я очень разочарована, что заканчиваю соревнования в Риме таким образом, но сделаю всё возможное, чтобы побыстрее восстановиться и вернуться как можно скорее. Большое спасибо за поддержку», — написала Халеп на своей странице в «Твиттере».



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры. – Прим. «Чемпионата»).