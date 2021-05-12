Халеп, снявшаяся в ходе матча второго круга на турнире в Риме, рассказала о своей травме

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая сегодня, 12 мая, снялась в ходе второго сета в матче с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Риме, рассказала о своём состоянии.
«К сожалению, УЗИ выявило у меня надрыв левой голени. Завтра мне предстоит пройти МРТ, чтобы более подробно понять характер травмы, но на данный момент мы не может говорить с уверенностью о сроках восстановления. Я очень разочарована, что заканчиваю соревнования в Риме таким образом, но сделаю всё возможное, чтобы побыстрее восстановиться и вернуться как можно скорее. Большое спасибо за поддержку», — написала Халеп на своей странице в «Твиттере».
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом в двух сетах 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры. – Прим. «Чемпионата»).
- 12 мая 2021
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
20:22
-
19:57
-
19:32
-
18:18
-
18:05
-
17:38
-
17:15
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:05
-
15:51
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
14:42
-
14:31
-
12:52
-
12:29
-
10:38
-
10:06
-
09:40
-
00:56
-
00:41
-
00:21
-
00:04
- 11 мая 2021
-
23:48
-
23:30