Поражение Серены Уильямс в матче второго круга турнира в Риме. Видеообзор

Сегодня, 12 мая, в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) встречались американская теннисистка Серена Уильмс и аргентинка Надия Подороска. Поединок продолжался два сета и завершился со счётом 7:6 (8:6), 7:5 в пользу Надии.
Длительность противостояния составила 1 час и 59 минут. Серена выполнила 8 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. Подорска, занимающая 44-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, 3 раза ошиблась на подаче и использовала четыре шанса из шести взять подачу соперницы.
С. Уильямс проиграла 44-й ракетке мира в свой 1000-й матч
За выход в 1/4 финала турнира Надия поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич, которая оказалась сильнее французской теннисистки Кристины Младенович.
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