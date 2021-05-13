Победа Надаля в матче с Синнером на «Мастерсе» в Риме. Видеообзор

Вчера, 12 мая, в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) встречались испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Италии Янник Синнер. Поединок продолжался два сета и завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу Надаля.

Встреча продлилась 2 часа и 12 минут. Надаль не выполнил ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. Синнер, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и использовал 3 шанса из 4 взять подачу Рафаэля.

Надаль вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, одолев Синнера

За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с Денисом Шаповаловым из Канады, который оказался сильнее итальянца Стефано Травальи.



Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.