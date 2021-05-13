Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.



Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.



Александрова выполнила 1 эйс, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала все свои брейк-пойнты (7 из 7).



За выход в полуфинал соревнований Джессика поспорит с победительницей встречи между Надией Подороской из Аргентины и представительницей Хорватии Петрой Мартич.



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Екатерина Александрова без борьбы вышла в третий круг турнира в Риме