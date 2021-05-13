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Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Риме

Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.

Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Александрова выполнила 1 эйс, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала все свои брейк-пойнты (7 из 7).

За выход в полуфинал соревнований Джессика поспорит с победительницей встречи между Надией Подороской из Аргентины и представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 11:10 МСК
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Джессика Пегула
31
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Екатерина Александрова без борьбы вышла в третий круг турнира в Риме
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