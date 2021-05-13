Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александрова выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице США Джессике Пегуле.
Для победы американке потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Пегулы. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Александрова выполнила 1 эйс, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Пегула 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала все свои брейк-пойнты (7 из 7).
За выход в полуфинал соревнований Джессика поспорит с победительницей встречи между Надией Подороской из Аргентины и представительницей Хорватии Петрой Мартич.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 13 мая 2021
-
12:37
-
12:23
-
12:22
-
09:54
-
00:59
-
00:46
- 12 мая 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
20:22
-
19:57
-
19:32
-
18:18
-
18:05
-
17:38
-
17:15
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:05
-
15:51
-
15:20
-
15:16
-
15:06
-
14:42
-
14:31
-
12:52
-
12:29
-
10:38
-
10:06