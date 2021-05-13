Арина Соболенко проиграла 17-летней Кори Гауфф в третьем круге турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Риме (Италия) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.



Арина, являющаяся четвёртой ракеткой мира, 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Гауфф, занимающей 35-ю строчку в рейтинге WTA, 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал Гауфф поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия, 1) — Вероника Кудерметова (Россия).



В 2020 году титул на турнире в Риме завоевала румынская теннисистка Симона Халеп. Её соперница по прошлогоднему финалу — чешка Каролина Плишкова — снялась при счёте 0:6, 1:2 из-за травмы. Финальный матч продлился всего 31 минуту. Нынешний розыгрыш турнира в Риме завершится 16 мая.

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