Аслан Карацев проиграл в третьем круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Италия). В матче третьего круга он проиграл представителю США Райлли Опелке.
Для победы американцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Опелки. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.
Карацев выполнил 2 эйса, совершил 4 двойных ошибки и не реализовал ни 1 из 2 брейк-пойнтов. Его соперник Опелка 18 раз подал навылет, сделал 1 двойную ошибку и использовал 1 из 2 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Опелка поспорит с победителем встречи между представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом и аргентинцем Федерико Дельбонисом.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
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