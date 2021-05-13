Роджер Федерер снова стал самым высокооплачиваемым теннисистом года в мире

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вновь стал самым богатым теннисистом мира. По версии издания Forbes, швейцарец с мая 2020 года по май 2021 года сумел заработать $ 90 млн.
Призовые в этой сумме составили всего $ 35 тыс., которые швейцарец заработал за два матча на ATP-250 в Дохе. Практически 100% доходов Роджера — это коммерческие контракты и спонсорские выплаты. Спонсорами швейцарца являются такие бренды, как Rolex, Credit Suisse и Uniqlo.
Федерер оказался в десятке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Год назад он со $ 106 млн возглавлял список богатейших спортсменов, сейчас же оказался только на седьмом месте. Тем не менее, Роджер снова оказался единственным теннисистом в этой элитной группе. Заработки первой ракетки мира Новака Джоковича и Короля грунта Рафаэля Надаля куда скромнее.
- 13 мая 2021
-
16:58
-
16:52
-
16:25
-
16:21
-
15:23
-
14:58
-
14:07
-
12:49
-
12:37
-
12:23
-
12:22
-
09:54
-
00:59
-
00:46
- 12 мая 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
21:58
-
21:45
-
21:26
-
20:22
-
19:57
-
19:32
-
18:18
-
18:05
-
17:38
-
17:15
-
16:56
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:05
-
15:51
-
15:20