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Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Риме

Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой.

Для победы Плишковой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Каролины. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Звонарёва не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова пять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с победительницей встречи между представительницей Латвии Еленой Остапенко и Анжеликой Кербер из Германии.

Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 15:10 МСК
Каролина Плишкова
9
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Вера Звонарёва
113
Россия
Вера Звонарёва
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