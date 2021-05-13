Российская теннисистка Вера Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Риме (Италия). В матче третьего круга она проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой.
Для победы Плишковой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Каролины. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Звонарёва не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова пять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с победительницей встречи между представительницей Латвии Еленой Остапенко и Анжеликой Кербер из Германии.
Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).
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