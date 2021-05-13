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Кудерметова и Гауфф вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме

Кудерметова и Гауфф вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей США Кори Гауфф вышла в четвертьфинал парного турнира в Риме (Италия).

В 1/8 финала Кудерметова и Гауфф обыграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада)/Эйжа Мухаммад (США). Матч закончился со счётом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу Кудерметова / Гауфф. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Кудерметова и Гауфф ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 из 8 брейк-пойнтов. Их соперницы один раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Вероника Кудерметова и Кори Гауфф поспорят с Шэрон Фичмен (Канада) и Джулианой Олмос (Мексика).

Барти не пустила Кудерметову в четвертьфинал турнира в Риме
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