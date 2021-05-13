Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Риме, обыграв Шаповалова в упорном матче на тай-брейке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (6:3) одолев представителя Канады Дениса Шаповалова в третьем раунде соревнований.
Продолжительность встречи составила 3 часа и 30 минут. Надаль 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. Шаповалов, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 10 взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит победителем матча Александр Зверев (Германия) — Кей Нисикори (Япония).
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
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