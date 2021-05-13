Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, одолев Мугурусу в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме (Италия). В матче третьего круга соревнований она обыграла представительницу Испании Гарбинью Мугурусу. Для победы Свитолиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Свитолина выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 5 брейк-пойнтов.



В матче 1/4 финала Свитолина сыграет с полячкой Игой Свёнтек.



Призовой фонд турнира в Риме составляет $ 1 835 490. Финал пройдёт 16 мая. Предыдущей победительницей соревнований является Симона Халеп из Румынии. В финале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 6:0, 2:1 (Плишкова снялась с игры).

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