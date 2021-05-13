Шаповалов прокомментировал поражение в матче с Надалем на «Мастерсе» в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с испанцем Рафаэлем Надалем.

«В таким матчах буквально нечего терять. Вообще я считаю, что у меня есть всё, чтобы обыграть таких ребят. Но это очень обидное поражение. Конечно, это не первый раз, когда Рафа так делает. Да и я не первый, кто проигрывает ему с матчболов. В такие моменты он отлично справляется с давлением.

Думаю, мне стоит внести в игру некоторые изменения. Но я определённо доволен, как сыграл на грунте с величайшим теннисистом и большим специалистом в матчах на этой поверхности», — приводит слова Шаповалова ATP.

За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит с Александром Зверевым из Германии, оказавшимся сильнее японца Кея Нисикори.

Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Риме, обыграв Шаповалова в упорном матче на тай-брейке