Шаповалов прокомментировал поражение в матче с Надалем на «Мастерсе» в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с испанцем Рафаэлем Надалем.
«В таким матчах буквально нечего терять. Вообще я считаю, что у меня есть всё, чтобы обыграть таких ребят. Но это очень обидное поражение. Конечно, это не первый раз, когда Рафа так делает. Да и я не первый, кто проигрывает ему с матчболов. В такие моменты он отлично справляется с давлением.
Думаю, мне стоит внести в игру некоторые изменения. Но я определённо доволен, как сыграл на грунте с величайшим теннисистом и большим специалистом в матчах на этой поверхности», — приводит слова Шаповалова ATP.
За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит с Александром Зверевым из Германии, оказавшимся сильнее японца Кея Нисикори.
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