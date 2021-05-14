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Определился соперник Андрея Рублёва в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Определился соперник Андрея Рублёва в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. В матче третьего круга соревнований со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5) Лоренцо одолел представителя Австрии Доминика Тима.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 28 минут. Сонего 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. Тим, занимающий 4-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд соревнований составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 20:15 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 5
6 		6 5 7 7
         
Лоренцо Сонего
33
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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